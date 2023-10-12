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Как заставить ванну и кухню сиять при помощи двух ингредиентов

Как заставить ванну и кухню сиять при помощи двух ингредиентов

Приготовьте универсальное средство и для кухни, и для ванной комнаты на основе уксуса и зубной пасты! Оно получается экономичным, при этом работает не хуже разрекламированных магазинных средств! Что понадобится: 150 мл столового уксуса; 0,5 ст.

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