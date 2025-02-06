Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хирург с десятилетним стажем рассказал об опыте спасения бойцов на СВО

Хирург с десятилетним стажем рассказал об опыте спасения бойцов на СВО

Хирург с десятилетним стажем с позывным Тополь командует операционно-перевязочным взводом медицинской роты мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

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