В День военного комиссара 8 апреля 2024 года понадобятся оригинальные поздравления Дарья ПивненкоРоссийская Федерация отмечает День военного комиссара! Сегодня, 8 апреля 2024 года, весь край в праздников ума! Уже сравнительно недавно, в 2006 году, он был учрежден, чтобы поклониться тем, кто в воинской службе вопросы решает.