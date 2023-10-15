Суд отклонил один из поданных исков Мораря против Стояногло

Суд Кишинева, офис Центр, отклонил одно из исковых заявлений о вызове в суд, поданное бывшим руководителем Антикоррупционной прокуратуры Виорелом Морарем против уволенного генерального прокурора Александра Стояногло.
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