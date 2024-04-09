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Теле2 и Яндекс Лавка объединились для предоставления новых возможностей своим клиентам

Теле2 и Яндекс Лавка объединились для предоставления новых возможностей своим клиентам

Оператором мобильной связи Tele2 объявлено интересное предложение для своих клиентов. Абонентам теперь можно обменять накопленные минуты на любой напиток из категории "Горячий кофе" в сервисе Яндекс Лавка.

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