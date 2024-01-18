Уроки о грамотном уходе за домашними питомцами могут появиться в школах России

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность дополнить школьные уроки обществознания или домоводства разделом о грамотном уходе за домашними питомцами.
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