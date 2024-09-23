Как и почему Россия использует вооружённые силы за рубежом?

Наиболее удивительная вещь в отношении вооружённых сил Российской федерации, которую я узнаю при общении с разными людьми, это то, что многие из них не знают как Россия использует свои войска за рубежом и считают СВО чем-то небывалым.
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