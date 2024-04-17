Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров якобы готовили по заданию ФСБ диверсию против российских оппозиционных эмигрантов.
Поэт-иноагент Быков увидел себя Троцким с ледорубом в голове
Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Молодец, отличное представление нашей оппозиции, они этого стоят.
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3 час.
Валентин Щербаков
Когда уже перестанут писать об этом неполноценном еврейском предателе и русофобе Зильбельтруде или своей писаниной автор ищет очередного альпиниста с ледорубом....
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1 час.
Silver Kont
Эк как вонючий жидовский боров о себе возомнил...
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28 мин.
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