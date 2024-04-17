Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Евгений Алексеенко
    Вы правы!Лобби мигрантов. ...
  • Silver Kont
    Эк как вонючий жидовский боров о себе возомнил...Поэт-иноагент Бык...
  • Сергей Сарматов
    Автор, да что молодежь то ??? У меня коллега на работе, ему полтинник уже, так он новости только из иностранных соцсе...Что не так с Росс...

Поэт-иноагент Быков увидел себя Троцким с ледорубом в голове

Поэт-иноагент Быков увидел себя Троцким с ледорубом в голове

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров якобы готовили по заданию ФСБ диверсию против российских оппозиционных эмигрантов.

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Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Молодец, отличное представление нашей оппозиции, они этого стоят.
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3 час.
Валентин Щербаков
Когда уже перестанут писать об этом неполноценном еврейском предателе и русофобе Зильбельтруде или своей писаниной автор ищет очередного альпиниста с ледорубом....
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1 час.
Silver Kont
Эк как вонючий жидовский боров о себе возомнил...
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28 мин.

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