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Байден уведомил Конгресс, что на базе Гуантанамо находятся десятки заключенных

Байден уведомил Конгресс, что на базе Гуантанамо находятся десятки заключенных

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уведомил Конгресс, что на американской базе Гуантанамо на Кубе, где расположена одноименная тюрьма для опасных преступников, до сих пор находятся десятки заключенных.

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