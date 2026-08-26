La Razón: правительство Испании не имеет точных данных о числе нелегалов в Сеуте

Правительство Испании до сих пор не знает точное количество нелегальных мигрантов, остающихся на территории автономного города Сеута.
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