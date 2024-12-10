Игроков «Крыльев» заставили записать видео, контракт на 765 млн долларов в бейсболе, уволен оскорблявший Клоппа судья Кут, завершены слушания по делу «Сити», «Колорадо» обменял Георгиева и другие новости

1. Игроков «Крыльев Советов» заставили записать видео про инициативу «Чистый спорт». Задача пришла из правительства Самарской области, Ломаев читал присланный текст, утверждает телеграм-канал «Мутко против».
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