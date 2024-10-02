В Петербурге поймали банду, организовавшую канал нелегальной миграции

Преступная группа зарегистрировала 21 иностранного гражданина Деятельность группы по организации незаконной миграции, куда вошли трое фигурантов, а также неустановленные соучастники из числа сотрудников управления по вопросам миграции МВД, пресекли в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.