В Петербурге поймали банду, организовавшую канал нелегальной миграции

Преступная группа зарегистрировала 21 иностранного гражданина Деятельность группы по организации незаконной миграции, куда вошли трое фигурантов, а также неустановленные соучастники из числа сотрудников управления по вопросам миграции МВД, пресекли в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.
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