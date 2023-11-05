Подробности условий содержания блогера Шабутдинова в СИЗО

В ОНК Москвы заявили об отсутствии жалоб блогера Шабутдинова на условия в СИЗО У блогера-миллионника и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, которому ранее предъявили обвинения в мошенничестве в крупном размере, отсутствуют жалобы на условия содержания в СИЗО.
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