Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Подробности условий содержания блогера Шабутдинова в СИЗО

Подробности условий содержания блогера Шабутдинова в СИЗО

В ОНК Москвы заявили об отсутствии жалоб блогера Шабутдинова на условия в СИЗО У блогера-миллионника и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, которому ранее предъявили обвинения в мошенничестве в крупном размере, отсутствуют жалобы на условия содержания в СИЗО.

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