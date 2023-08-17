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«Милан» представил сиренево-бирюзовую третью форму. Цвета символизируют инклюзивность

«Милан» представил сиренево-бирюзовую третью форму. Цвета символизируют инклюзивность

Комплект от Puma выполнен преимущественно в сиреневом цвете, переходящем в бирюзовый к низу футболки.

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