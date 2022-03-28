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В театре Уссурийска подменили трех детей: премьера музыкальной сказки прошла при аншлаге

В театре Уссурийска подменили трех детей: премьера музыкальной сказки прошла при аншлаге

На сцене драматического театра имени В. П. Комиссаржевской прошла премьера удивительного детского спектакля, в котором собрались все любимчики русских народных сказок — Иван-царевич, царевна, Баба-яга и Кощей Бессмертный.

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