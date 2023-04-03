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Politico: Эммануэль Макрон хотел бы отговорить Си Цзиньпина от сближения с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Китай, который пройдет с 5 по 7 апреля, намерен высказать свою обеспокоенность по поводу возможного сближения председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Президентом России Владимиром Путиным.

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