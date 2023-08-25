Актриса Бочкарева раскрыла детали продолжения "Счастливы вместе"

Когда-то сериал "Счастливы вместе" был одним из любимейших телевизионных проектов россиян. Семь лет зрители с нетерпением ждали каждую новую серию ситкома, чтобы узнать, с какими испытаниями в очередной раз придется столкнуться семье Букиных.