В Севастополе будут судить двоих краснодарцев за нападение на иностранца и хищение у него документов

Следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Краснодара в возрасте 34 и 35 лет, ранее неоднократно судимых за кражи, разбои и незаконный оборот наркотиков, которые обвиняются в разбойном нападении и хищении паспорта и денег у иностранного гражданина.