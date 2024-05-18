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Спички - не игрушка

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Украинские националисты сдают оборону Харькова

Украинские националисты сдают оборону Харькова

  В ходе наступления в Харьковской области в плен сдались десятки боевиков националистического подразделения «Кракен».

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