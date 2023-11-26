«Давайте договоримся!» Как Россию будут уговаривать проиграть в конфликте на Украине

«Тупик», «разочарование», «отсутствие перспектив» – именно такие выражения в последнее время все чаще используют авторы ведущих западных СМИ, ведя разговор о ситуации на Украине и о вариантах ее дальнейшего развития.
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