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Позитив для оптимистов

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«Давайте договоримся!» Как Россию будут уговаривать проиграть в конфликте на Украине

«Давайте договоримся!» Как Россию будут уговаривать проиграть в конфликте на Украине

«Тупик», «разочарование», «отсутствие перспектив» – именно такие выражения в последнее время все чаще используют авторы ведущих западных СМИ, ведя разговор о ситуации на Украине и о вариантах ее дальнейшего развития.

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