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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данила Походяев обновил личные рекорды по очкам и 3-очковым в матче с «Зенитом»

Форвард «Руны» Данила Походяев обновил личные рекорды по очкам и точным дальним броскам в матче с «Зенитом» (85:97).

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