Москва продолжает оказывать помощь пострадавшим в Курской области после начала боевых действий. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, город направил в регион оборудование, продукты питания, одежду и предметы личной гигиены общим весом более 300 тонн.
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