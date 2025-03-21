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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Алла Зотова
    Значит маловато! Раз не поняли еще.Под прицелом мигр...
  • Вадим Кузнецов
    Одного депутата уже зарезали. Другому проломили голову. Не помогло.Под прицелом мигр...
  • Яна Орлова
    Когда ослоебы начнут насиловать дочек и жен депутатов и чиновников и резать их внуков и родителей! Может только тогд...Под прицелом мигр...

Под прицелом мигрантов - важнейший регион России. 33 тысячи бородачей готовы на штурм под западным присмотром

Под прицелом мигрантов - важнейший регион России. 33 тысячи бородачей готовы на штурм под западным присмотром

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Оккупация Урала идёт полным ходом. Прямо сейчас под прицелом мигрантов - важнейший регион России.

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Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Когда ослоебы начнут насиловать дочек и жен депутатов и чиновников и резать их внуков и родителей! Может только тогда эти чиновники поймут, что они натворили со страной! 😱
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1 час.
Вадим Кузнецов
Одного депутата уже зарезали. Другому проломили голову. Не помогло.
Ответить
58 мин.
Алла Зотова
Значит маловато! Раз не поняли еще.
Ответить
11 мин.
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