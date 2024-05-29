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При обстреле со стороны ВС Украины Марьинки пострадал ребёнок

При обстреле со стороны ВС Украины Марьинки пострадал ребёнок

Девочка получила ранение в Марьинке в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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