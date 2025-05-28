Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о центре адаптивной физической культуры и спорта

Губернатор принял участие в совещании, которое проводил президент в режиме ВКС Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта доложил президенту России Владимиру Путину о работе города в этой сфере.
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