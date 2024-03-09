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Триумфальное возвращение: Ничушкин забросил и был признан первой звездой матча, Кузнецова обменяли в «Каролину»

Триумфальное возвращение: Ничушкин забросил и был признан первой звездой матча, Кузнецова обменяли в «Каролину»

Валерий Ничушкин провёл первый матч за «Колорадо» после участия в программе помощи игрокам. Во встрече с «Миннесотой» российский нападающий забросил победную шайбу в овертайме и был признан первой звездой, опередив совершившего 29 сейвов Александра Георгиева.

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