Триумфальное возвращение: Ничушкин забросил и был признан первой звездой матча, Кузнецова обменяли в «Каролину»

Валерий Ничушкин провёл первый матч за «Колорадо» после участия в программе помощи игрокам. Во встрече с «Миннесотой» российский нападающий забросил победную шайбу в овертайме и был признан первой звездой, опередив совершившего 29 сейвов Александра Георгиева.