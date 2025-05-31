Осадки пообещали Забайкалью

В ближайшие дни на юге Сибири и в регионах Дальнего Востока ожидается похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на юго-востоке Сибирского федерального округа и на Дальнем Востоке холодная погода сохранится длительное время.
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