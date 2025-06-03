Адвокат раскрывает три причины, по которым россияне могут потерять свои дома

Жители России могут столкнуться с ситуацией, когда их дом окажется под угрозой лишения. Адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов и партнеры" Наталья Гусева рассказала о трех основных причинах, по которым граждане могут потерять свои квартиры на законных основаниях.