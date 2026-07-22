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Царьград

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22 июля в Курумоче задержали 7 рейсов в Питер и Сухум

22 июля в Курумоче задержали 7 рейсов в Питер и Сухум

В самарском аэропорту «Курумоч» 22 июля возникли затруднения с вылетом и приемом семи воздушных судов.

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