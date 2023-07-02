Циклон в Японском море может принести очередную порцию ливней в Приморье

Только два солнечных дня обещают синоптики на следующей рабочей неделе. Уже в среду предполагается выход циклона в Японское море и дальнейшее его смещение над акваторией.
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