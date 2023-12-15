"Страна.ua": военкомы поймали подростков в спортзале Одессы

Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai В Одессе работники военкоматов провели рейд в спортивном клубе "Синерджи Фитнесс" и стали ловить всех, включая 15-летних подростков, сообщило издание "Страна.
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