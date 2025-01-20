Двойник с поддельным паспортом украл 20 млн со счетов россиянина

Использованы материалы: t.me/Ирина Волк В Санкт-Петербурге полицейские задержали мошенника, который с помощью поддельного паспорта украл с банковских счетов 20 миллионов рублей, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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