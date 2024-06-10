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Парламентская газета

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В Красноярском крае демографические вопросы надо решать комплексно

В Красноярском крае демографические вопросы надо решать комплексно

На четвертом заседании седьмой сессии Законодательного Собрания было рассмотрено 33 вопроса. Одним из ключевых стал доклад уполномоченного по правам ребенка «О соблюдении прав и законных интересов детей в Красноярском крае в 2023 году».

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