В Петрозаводске снова массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

По карельской столице прокатилась очередная волна сообщений о минировании. Из-за сигналов о заложенных бомбах сегодня утром, 20 декабря, эвакуировали сотрудников и учащихся нескольких образовательных учреждений.
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