Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Названа «холодная деталь» на фото Зеленского с Нетаньяху

Названа «холодная деталь» на фото Зеленского с Нетаньяху

Фото на котором во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) президент Украины Владимир Зеленский говорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху показывает, что у них был «холодный» разговор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии