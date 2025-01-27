«Ювентус» арендовал Вейгу у «Челси» за 3,8+1,5 млн евро

Туринский клуб объявил о подписании 21-летнего защитника на правах аренды до конца сезона. Лондонцы получат 3,8 миллиона евро, но эта сумма может возрасти на 1,5 млн евро при достижении определенных спортивных целей.
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