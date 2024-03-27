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Рогов: главу СНБО Данилова уволили после оскорбления Ли Хуэя

Рогов: главу СНБО Данилова уволили после оскорбления Ли Хуэя

Недавнее увольнение Алексея Данилова с поста главы украинского Совета национальной безопасности и обороны связано со скандалом, вызванным его заявлением о спецпредставителе Китая по делам Евразии Ли Хуэя.

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