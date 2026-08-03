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Россия сентябрьдә нефть чыгаруны тәүлегенә 62 мең баррельгә арттырырга мөмкин

Россия сентябрь аенда ОПЕК кысаларында нефть чыгаруны август дәрәҗәсеннән тәүлегенә 62 мең баррельгә – тәүлегенә 9,949 млн баррельгә кадәр арттыра алачак, диелә якшәмбедәге очрашу нәтиҗәләре буенча ОПЕК коммюникесында.

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