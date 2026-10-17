Оливковое масло, съеденное перед углеводами, заметно изменило реакцию организма мышей на глюкозу. В эксперименте животных разделили на три группы: одни получали масло за 15 минут до раствора глюкозы, вторые — сначала глюкозу, а затем масло, третьи перед сладким раствором пили воду.