Оливковое масло, съеденное перед углеводами, заметно изменило реакцию организма мышей на глюкозу. В эксперименте животных разделили на три группы: одни получали масло за 15 минут до раствора глюкозы, вторые — сначала глюкозу, а затем масло, третьи перед сладким раствором пили воду.
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