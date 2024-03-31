В Вашингтоне определились, кто в ближайшее время станет главой «похоронной команды» на Украине Вашингтон может сместить украинского президента Владимира Зеленского, считает бывший разведчик Тони Шаффер.
Убьют или спрячут? Что ждёт Зеленского после 20 мая
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Иваныч
Скорее всего Зе грохнут, но не просто так а с фарсом, как грохнули в своё время Альенде в Чили, только у Альенде был калаш в руках, а Зе сунут М-16 и нахлабучат пробковую каску и пнут на баррикады, ну а там что - не будь прилетит и будет Зе ахереным патриотом....
Ответить
10 час.
Natalija Osminina
«а интересы Англии на Украине не совпадают с американскими»» - не просто не совпадают, они - конфронтационны. В преддверии отключения Бреттон-Вудской системы, «банкиры» судорожно вкладывают деньги в землю, индустрию и ресурсы. Трансатлантические корпорации (которые курирует Байден) вложили свои фантики в Украину, выгнав оттуда Великобританию. Это теперь ИХ ресурс для борьбы с трампистами. Союзником Трампа является клан Лондона, который представляет Борис Джонсон-они вместе брексит задумывали и осуществляли, поделив все Европу и Украину (и даже Путину кусочек выделили- Крым и ЛДНР). И тут на своих фейковых выборах явился Байден и перекрыл Трампу и Лондону кислород. Так что задача Лондона не позволить зайти на Украину американским банкирам-глобалистам, чтобы лишить их ресурса и дать зеленую улицу республиканцам. Для этого Лондону нужна долгая гражданская война на Украине. А значит, её гетман. Похоже на роль гетмана назначат Залужного после нужной подготовки его в Лондоне. А гетмана на Украине обычно выбирают Майданом. И Лондон вовсе не ставит задачу по переходу к капитуляции Украины или любому другому мирному плану. Им нужна Украина в виде Дикого поля- махновщина, гетманщина, гражданская война всех против всех. Денег на поддержание этого огня много не надо.
Ответить
7 час.
Natalija Osminina
Естественно, Зеленского планируют грохнуть на волне народного гнева.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии