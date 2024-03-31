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Убьют или спрячут? Что ждёт Зеленского после 20 мая

Убьют или спрячут? Что ждёт Зеленского после 20 мая

В Вашингтоне определились, кто в ближайшее время станет главой «похоронной команды» на Украине Вашингтон может сместить украинского президента Владимира Зеленского, считает бывший разведчик Тони Шаффер.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Скорее всего Зе грохнут, но не просто так а с фарсом, как грохнули в своё время Альенде в Чили, только у Альенде был калаш в руках, а Зе сунут М-16 и нахлабучат пробковую каску и пнут на баррикады, ну а там что - не будь прилетит и будет Зе ахереным патриотом....
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10 час.
Natalija Osminina
«а интересы Англии на Украине не совпадают с американскими»» - не просто не совпадают, они - конфронтационны. В преддверии отключения Бреттон-Вудской системы, «банкиры» судорожно вкладывают деньги в землю, индустрию и ресурсы. Трансатлантические корпорации (которые курирует Байден) вложили свои фантики в Украину, выгнав оттуда Великобританию. Это теперь ИХ ресурс для борьбы с трампистами. Союзником Трампа является клан Лондона, который представляет Борис Джонсон-они вместе брексит задумывали и осуществляли, поделив все Европу и Украину (и даже Путину кусочек выделили- Крым и ЛДНР). И тут на своих фейковых выборах явился Байден и перекрыл Трампу и Лондону кислород. Так что задача Лондона не позволить зайти на Украину американским банкирам-глобалистам, чтобы лишить их ресурса и дать зеленую улицу республиканцам. Для этого Лондону нужна долгая гражданская война на Украине. А значит, её гетман. Похоже на роль гетмана назначат Залужного после нужной подготовки его в Лондоне. А гетмана на Украине обычно выбирают Майданом. И Лондон вовсе не ставит задачу по переходу к капитуляции Украины или любому другому мирному плану. Им нужна Украина в виде Дикого поля- махновщина, гетманщина, гражданская война всех против всех. Денег на поддержание этого огня много не надо.
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7 час.
Natalija Osminina
Естественно, Зеленского планируют грохнуть на волне народного гнева.
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7 час.

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