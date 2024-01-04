Свитолина стала четвертфиналисткой турнира в Окленде

Элина Свитолина обыграла Эмму Радукану и пробилась в четвертьфинал турнира в Окленде. В Окленде (Новая Зеландия) завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Элина Свитолина встречалась с Эммой Радукану.