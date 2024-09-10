ИИ улучшит интерфейсы «мозг-компьютер»

Команда ученых из Университета Южной Калифорнии разработала новый ИИ-алгоритм, способный отделять мозговые паттерны, связанные с конкретным поведением и может значительно улучшить интерфейсы «мозг-компьютер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии