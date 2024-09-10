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ИИ улучшит интерфейсы «мозг-компьютер»

ИИ улучшит интерфейсы «мозг-компьютер»

Команда ученых из Университета Южной Калифорнии разработала новый ИИ-алгоритм, способный отделять мозговые паттерны, связанные с конкретным поведением и может значительно улучшить интерфейсы «мозг-компьютер».

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