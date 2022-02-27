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Цены на новое жилье рванут вверх вслед за ипотекой

Цены на новое жилье рванут вверх вслед за ипотекой

Застройщики жилья и DIY-ритейлеры (продажа товаров для дома и ремонта) стали массово получать отказы производителей некоторых стройматериалов на отгрузку товаров.

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