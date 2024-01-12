Проект «ЯмалЭкоДом» отмечен Российским экооператором в качестве одной из лучших практик по раздельному сбору отходов в России

Высокую оценку экспертов получила инициатива компании «Инновационные технологии» по созданию экодомов в крупнейших городах округа, которые посетили более 30 тысяч ямальцев, сдав на переработку более 40 тысяч килограммов вторсырья и 2 тысячи килограммов батареек.