Проект «ЯмалЭкоДом» отмечен Российским экооператором в качестве одной из лучших практик по раздельному сбору отходов в России

Высокую оценку экспертов получила инициатива компании «Инновационные технологии» по созданию экодомов в крупнейших городах округа, которые посетили более 30 тысяч ямальцев, сдав на переработку более 40 тысяч килограммов вторсырья и 2 тысячи килограммов батареек.
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