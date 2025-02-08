Какие автомобили покупают немцы в новом году? Статистика удивляет — лидеры рынка быстро сменяются. Все подробности

Рынок новых автомобилей в Германии в январе существенно изменился: во многих сегментах наблюдается смена лидеров, которая объясняется, среди прочего, вступившими в силу новыми требованиями по вредным выбросам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии