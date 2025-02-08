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Какие автомобили покупают немцы в новом году? Статистика удивляет — лидеры рынка быстро сменяются. Все подробности

Рынок новых автомобилей в Германии в январе существенно изменился: во многих сегментах наблюдается смена лидеров, которая объясняется, среди прочего, вступившими в силу новыми требованиями по вредным выбросам.

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