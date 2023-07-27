Водитель большегруза погиб в ДТП на Серовском тракте (ФОТО)

Один человек погиб вечером 26 июля в ДТП на 228 км Серовского тракта в Нижнетуринском районе. Как сообщили в УГИБДД области, водитель автомобиля «Чайка-Сервис» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика «КамАЗ» и столкнулся с ним.