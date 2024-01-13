Спикер Джонсон сообщил, что делегация rонгресса США может посетить Тайвань в мае

Делегация палаты представителей конгресса США может совершить визит на Тайвань в мае. Об этом в письменном заявлении сообщил спикер палаты представителей законодательного органа Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), передает ТАСС.
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