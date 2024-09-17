В Ледовом дворце состоялась встреча донора костного мозга и спасенного им реципиента

Два года назад у женщины диагностировали хронический миелоидный лейкоз В преддверии Всемирного дня донора костного мозга, который отмечается 21 сентября, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга на хоккейном матче СКА – ЛАДА состоялась первая встреча генетических близнецов.