В Ледовом дворце состоялась встреча донора костного мозга и спасенного им реципиента

Два года назад у женщины диагностировали хронический миелоидный лейкоз В преддверии Всемирного дня донора костного мозга, который отмечается 21 сентября, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга на хоккейном матче СКА – ЛАДА состоялась первая встреча генетических близнецов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии