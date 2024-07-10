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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коваленко не считает, что финны и шведы из НХЛ будут против участия России в Олимпиаде-2026: «Большинство игроков аполитичны, несмотря на всю пропаганду»

– Могут ли финны или шведы, как это они делают в ИИХФ, проголосовать против сборной России уже в рамках профсоюза НХЛ? – Сомневаюсь.

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