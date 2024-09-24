Суд в Омске арестовал двух подростков, бросивших коктейль Молотова в вертолёт по заданию неизвестного лица

Суд в Омске арестовал двух подростков, совершивших поджог вертолета по заданию украинских спецслужб. «Поджигателям» грозит до 20 лет лишения свободы.
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